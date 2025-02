Demolição das ruínas do antigo Hotel Acapulco - Ascom

Demolição das ruínas do antigo Hotel AcapulcoAscom

Publicado 10/02/2025 17:06

Cabo Frio - A prefeitura de Cabo Frio iniciou, na manhã deste sábado (8), a demolição das ruínas do antigo Hotel Acapulco, localizado no bairro Braga. A ação, executada pela COMSERCAF com recursos próprios, ocorre após anos de reclamações da população sobre os riscos e transtornos associados ao prédio abandonado.



Antes do início dos trabalhos, equipes da Guarda Municipal e da Defesa Civil realizaram uma vistoria no local para garantir que não havia pessoas no interior do imóvel. O prefeito Dr. Serginho, o vice-prefeito e secretário da Cidade, Miguel Alencar, e o presidente da COMSERCAF, Jehann Costa, acompanharam a execução da obra.



Moradores do bairro relataram que a demolição atende a uma antiga demanda da comunidade. Para Sueli Vidal, presidente da Associação dos Moradores e Amigos do Braga, a ação representa um alívio para a população. “É muita felicidade. Esse era um anseio antigo da comunidade. Foram anos de luta por essa solução, e agora finalmente a cidade começa a melhorar”, afirmou.

Miguel Alencar destacou que a iniciativa faz parte de compromissos assumidos pela gestão municipal. “Essa era uma promessa feita à população e hoje se concretiza. Com muito trabalho e força de vontade, estamos mostrando que Cabo Frio tem solução”, disse.



Segundo Dr. Serginho, a demolição do prédio representa mais do que a remoção de uma estrutura deteriorada, pois o local vinha sendo utilizado para práticas ilícitas, comprometendo a segurança da região. Ele também ressaltou a preocupação da administração com o reaproveitamento dos entulhos. “A Prefeitura optou por um plano sustentável para o descarte dos resíduos da demolição, evitando altos custos com a remoção do material”, explicou.

Os entulhos gerados na demolição serão reutilizados em obras de manutenção de estradas vicinais e outras intervenções na infraestrutura da cidade. “Cabo Frio é a cidade mais bonita do mundo. Estamos vencendo cada desafio, passo a passo, para transformar nossa cidade. Nosso objetivo é torná-la o melhor lugar para se viver, e ações como essa demonstram que, com planejamento e responsabilidade, isso é possível”, declarou o prefeito.

