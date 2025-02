Ação conjunta resulta na apreensão de 11 motocicletas com escapamento irregular - Reprodução/Rede social

Ação conjunta resulta na apreensão de 11 motocicletas com escapamento irregular Reprodução/Rede social

Publicado 10/02/2025 13:29

Cabo Frio - Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Prefeitura de Cabo Frio resultou na apreensão de 11 motocicletas com escapamento irregular na noite desta sexta-feira (7). A ação foi registrada na Rua Samuel Agenor, contando com equipes da Supervisão de RAS, GMPTR, ROMU e da secretaria de Postura.



De acordo com a Polícia Militar, a operação teve como objetivo coibir ilícitos penais e fiscalizar motos com escapamentos adulterados, atendendo a diversas reclamações de moradores sobre o barulho excessivo e manobras perigosas em vias públicas.



Nas redes sociais, o prefeito Dr. Serginho (PL) comentou sobre a operação, da qual esteve presente. “Todos os dias recebo inúmeras reclamações sobre motos barulhentas e grupos que fazem baderna pelas ruas da nossa cidade. A população de bem está cansada disso, e nós estamos tomando providências!”, afirmou.



O prefeito reforçou que trabalhadores que utilizam motocicletas para locomoção não serão afetados pelas fiscalizações, mas que aqueles que desrespeitam a ordem pública serão alvo das ações. “Quer fazer manobras perigosas? Faça no seu quintal, porque nas ruas de Cabo Frio não vamos mais tolerar esse desrespeito”, declarou.



Além da publicação, Dr. Serginho também compartilhou um vídeo diretamente do local da operação. Veja: