Helen Silva de Araújo, de 16 anos, que estava desaparecida há uma semana, foi encontrada Reprodução/Rede social

Publicado 10/02/2025 17:47

Cabo Frio - Helen Silva de Araújo, de 16 anos, que estava desaparecida há uma semana, foi encontrada neste fim de semana em Rio das Ostras e já está com a família. - Helen Silva de Araújo, de 16 anos, que estava desaparecida há uma semana, foi encontrada neste fim de semana em Rio das Ostras e já está com a família. A adolescente, moradora do bairro Peró, em Cabo Frio, havia sumido na madrugada do último sábado (1º), e sua localização mobilizou buscas e grande repercussão nas redes sociais.

Segundo informações, Helen foi encontrada em situação de rua na cidade e acolhida por uma moradora, que entrou em contato com a família na noite de sábado (8). As circunstâncias de como a jovem foi parar em Rio das Ostras não foram divulgadas. A família não deu mais detalhes sobre.

Durante a semana, diversas buscas foram realizadas. Na sexta-feira (7), a família recebeu uma ligação informando que Helen estaria na zona rural de Itajubá, em Minas Gerais, mas a informação se tratava de um golpe, que foi denunciado à polícia.

Outras pistas surgiram ao longo dos dias. A mãe da jovem, Denise Araújo, recebeu relatos de que Helen havia sido vista no bairro Alecrim, em São Pedro da Aldeia. Imagens de câmeras de segurança de um bar na região mostraram a adolescente no local. Depois, surgiram informações de que ela teria embarcado em um ônibus com destino a Unamar, bairro do distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

Helen faz tratamento psicológico e saiu de casa sem que ninguém percebesse, segundo a mãe. Denise relatou que, no dia do desaparecimento, a filha estava feliz, havia comprado material escolar e se preparava para o início do ensino médio.

Agora, a jovem está com a família e recebendo os devidos cuidados. A família não divulgou mais detalhes sobre seu estado de saúde.