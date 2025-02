Churrasco na faixa de areia - Reprodução

Churrasco na faixa de areia Reprodução

Publicado 10/02/2025 17:17

- Neste sábado (8), na Praia do Peró, em Cabo Frio, um grupo foi flagrado realizando um churrasco na faixa de areia, prática proibida pela legislação municipal. Moradores locais, ao presenciarem e se incomodarem com a situação, acionaram as autoridades competentes.Em contato com a secretaria de Segurança e Ordem Pública, o jornal foi informado de que, ao tomar conhecimento do caso, a pasta, sob o comando do coronel Leandro, enviou rapidamente uma equipe ao local. Os agentes orientaram os responsáveis sobre a proibição e solicitaram a retirada imediata da churrasqueira. Após a abordagem, a família desmontou a estrutura e deixou a praia.O uso de churrasqueiras nas praias de Cabo Frio é considerado crime ambiental, conforme a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Além disso, a Lei Municipal nº 1.736, de 22 de dezembro de 2003, regula o uso e a ocupação das áreas adjacentes às praias marítimas, fluviais e lacustres do município, estabelecendo normas para preservação ambiental e ordenamento urbano.A secretaria de Segurança e Ordem Pública está intensificando as ações de fiscalização desde o início do ano para coibir práticas irregulares e garantir um ambiente seguro e organizado para moradores e turistas. Denúncias sobre irregularidades podem ser feitas pelo telefone (22) 3199-1313 ou pelo e-mail meioambiente@cabofrio.rj.gov.br