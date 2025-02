Superintendência LGBTI+ - Reprodução

Publicado 14/02/2025 18:37

Cabo Frio - A Superintendência LGBTI+de Cabo Frio inicia nesta sexta-feira (14) as inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional voltados à população LGBTI+. A iniciativa, realizada em parceria com o Instituto SER, oferece capacitação em diferentes áreas e certificação ao final dos cursos.



Atualmente, as opções disponíveis incluem digitação rápida e eficiente, empreendedorismo, internet básica e mídias sociais. Além da formação, os participantes receberão auxílio para elaborar um currículo de impacto.



Os interessados devem comparecer à sede da Superintendência para retirar o encaminhamento necessário para a matrícula no Instituto SER. As inscrições permanecerão abertas até o preenchimento total das 100 vagas disponíveis. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, sem intervalo para almoço.



A expectativa é de que novos cursos sejam abertos futuramente. Quem desejar pode realizar um cadastro na Superintendência para se manter atualizado sobre as próximas atividades.



A sede da Superintendência fica localizada na Avenida Assunção, 15, no bairro Passagem. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 99899-7915.

