Princípio de incêndio na área de vegetação do Forte São MateusReprodução

Publicado 12/02/2025 17:31

Cabo Frio - No final da tarde desta terça-feira (11), um princípio de incêndio foi registrado na área de vegetação do Forte São Mateus, em Cabo Frio. Funcionários que estavam no local acionaram rapidamente o Corpo de Bombeiros, que controlou a situação.

De acordo com as autoridades, ninguém ficou ferido e o monumento histórico, que passa por um processo de revitalização, não sofreu danos. As causas do incidente ainda serão apuradas.

O Forte São Mateus é um dos principais pontos turísticos da cidade, atraindo visitantes pela vista privilegiada e pelo valor histórico-cultural.