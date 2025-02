Dois indivíduos portando entorpecentes - Divulgação/PM

Publicado 12/02/2025 17:18

Cabo Frio - A equipe da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio flagrou dois indivíduos em atitude suspeita na noite da última segunda-feira (10), na Rua Governador Valadares, em frente à base da corporação. Durante a abordagem, foi constatado que ambos, moradores do bairro Peró, portavam entorpecentes.



Os agentes perceberam que os suspeitos observavam motos estacionadas na área externa, o que levantou suspeitas sobre uma possível ação criminosa. Graças à rápida intervenção da equipe, a situação foi contida, e os envolvidos foram encaminhados à 126ª Delegacia de Polícia para as devidas providências.



O coordenador da Romu, inspetor Mateus Henrique, destacou a importância da atenção constante dos agentes. “Nosso trabalho vai além da fiscalização, é um compromisso diário com a segurança da população. A agilidade dos agentes evitou que algo mais grave pudesse acontecer”, afirmou.



O comandante da Guarda Municipal, Adson Lopes, ressaltou o papel fundamental da Romu na proteção dos moradores. “A Guarda Municipal, por meio da Romu, está sempre presente nas ruas para garantir mais tranquilidade à população. Essa abordagem demonstra a eficiência da equipe e o quanto nossa presença faz a diferença”, declarou.



Já o secretário de Segurança Pública, coronel Leandro Carvalho, enfatizou a relevância da atuação conjunta da Romu com outras forças de segurança. “Desde o início da nossa gestão, diversas operações foram realizadas na cidade. Essas ações demonstram o empenho da Secretaria em dar uma resposta rápida e eficaz à população. Nosso grupamento está nas ruas realizando um trabalho preventivo, sempre em colaboração com a Guarda Civil, a Polícia Militar e demais órgãos de segurança no combate a práticas ilícitas e na manutenção da ordem”, concluiu.