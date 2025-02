Homem é encontrado morto - Rlagos Notícias

Publicado 11/02/2025 15:03

Cabo Frio - O corpo de um homem foi encontrado na tarde desta segunda-feira (10) debaixo da Ponte Deputado Wilson Mendes, nas proximidades do Condomínio Marina do Canal Palmer, no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio.

A identidade da vítima ainda não foi confirmada, e as circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil. Equipes da perícia técnica estiveram no local para a coleta de informações que possam auxiliar no esclarecimento do caso.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, onde passará por exames que poderão determinar a causa da morte. A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).