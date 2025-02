54 tabletes de maconha, um simulacro de pistola e um telefone celular - Divulgação/PM

Publicado 11/02/2025 14:50

Cabo Frio - Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de um adolescente e na prisão de um homem na noite do último domingo (9), em Unamar, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio. A ação ocorreu após uma denúncia anônima, levando os agentes até a Estrada Nova Esperança, onde flagraram um menor de idade portando uma sacola ao lado de um adulto.

Ao perceberem a presença da viatura, ambos tentaram fugir, mas foram alcançados e detidos. Durante a abordagem, os policiais encontraram com o adolescente 54 tabletes de maconha, um simulacro de pistola e um telefone celular. Nada de ilícito foi encontrado com o adulto, no entanto, após consulta, verificou-se que ele já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas e estava em liberdade condicional, assinando mensalmente na Justiça.

O menor assumiu a posse do material apreendido e afirmou trabalhar para um homem identificado como Breno, conhecido pelo apelido de “Terrorista”. Ele também informou que havia mais drogas e armas em sua residência, localizada na Rua dos Elefantes, no bairro Florestinha. No endereço indicado, a mãe do adolescente autorizou a entrada da guarnição, mas nada foi encontrado dentro da casa. No entanto, ao revistar um terreno baldio ao lado da residência, os policiais localizaram mais entorpecentes escondidos sob uma telha.

Todo o material foi apreendido, e os envolvidos foram conduzidos para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). O adolescente permaneceu apreendido, enquanto o homem foi preso em flagrante.