Publicado 11/02/2025 14:59

Cabo Frio - Na tarde do último domingo (9), a Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio, em ação conjunta com a Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, o 25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM), a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), a Fiscalização de Posturas e a Guarda Civil Municipal, atuou para coibir um evento sem autorização que ocorreria na Avenida dos Arpões, no bairro Ogiva.



A operação foi motivada por uma denúncia anônima e pela identificação, em publicações nas redes sociais, da realização de um evento com venda de ingressos e apresentação musical em um local onde o zoneamento municipal não permite esse tipo de atividade. O espaço já havia sido notificado anteriormente para suspender eventos, mas a realização da festa seguia programada.



Diante dessa situação, as equipes foram ao local para garantir o cumprimento das normas municipais, respeitando o planejamento urbano e a segurança da população.



“É fundamental que todos os eventos na cidade sigam os trâmites legais e sejam devidamente autorizados pelos órgãos competentes. Nosso compromisso é garantir que as normas sejam cumpridas, promovendo a ordem e o bem-estar coletivo”, destacou o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho.



“Além dos impactos no ordenamento urbano, eventos não autorizados podem gerar níveis excessivos de poluição sonora, prejudicando o bem-estar e a saúde dos moradores. Nosso compromisso é garantir que todas as atividades ocorram de forma sustentável e dentro das normas ambientais, protegendo a tranquilidade e a qualidade de vida da comunidade”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Jailton Nogueira.

