Homem de 24 anos foi presoDivulgação/PM

Publicado 14/02/2025 18:30

Cabo Frio - Na tarde de quinta-feira (13), um homem de 24 anos foi preso na Rua Gargoá, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, durante uma operação da Polícia Militar. Com o acusado, identificado como J.D.S.S., foram apreendidas 215 cápsulas de cocaína e 107 pedras de crack.



A ação ocorreu por volta das 12h06, quando a equipe policial, em patrulhamento pela região, percebeu a movimentação suspeita de três indivíduos que fugiram em direção ao mangue ao avistarem a viatura. Sem sucesso na abordagem inicial, os policiais optaram por aguardar nas proximidades, na expectativa do retorno dos suspeitos.



Após alguns minutos, os três elementos voltaram ao local. A guarnição cercou a área e conseguiu capturar um envolvidos que tentou resistir à prisão. Os outros dois conseguiram fugir. Durante a revista, foi encontrada com o acusado uma bolsa amarela contendo grande quantidade de entorpecentes.



O homem foi conduzido ao à 132ª Delegacia de Polícia de Arraial do Cabo (132ª DP), Central de Flagrantes do dia, e permaneceu preso à disposição da Justiça.