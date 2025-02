Carro apreendido - Polícia Militar

Publicado 17/02/2025 19:51

Na tarde desta sexta-feira (14), um veículo Fiat Fastback branco foi apreendido na Rua Irmã Josefina da Veiga, na Praia do Siqueira, em Cabo Frio, por suspeita de adulteração de sinal identificador e clonagem.

A ação foi realizada pela equipe da Polícia Militar após informações de que o carro estaria sendo utilizado por indivíduos ligados ao tráfico de drogas na região.

Um homem, identificado como R. V. M. S. J., de 18 anos, foi conduzido à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) de Cabo Frio, onde foram tomadas as medidas cabíveis e o veículo foi apreendido. As investigações continuam para identificar possíveis envolvidos em atividades criminosas relacionadas ao uso do automóvel clonado.