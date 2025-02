Ação contou com a participac?a?o de representantes das secretarias de Meio Ambiente, Saneamento e Clima; Seguranc?a e Ordem Pu?blica; Mobilidade; e Turismo, ale?m do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Instituto Chico Mendes de Conservac?a?o da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto do Patrimo?nio Histo?rico e Arti?stico Nacional (Iphan). - ASCOM

Publicado 17/02/2025 20:00

Uma equipe técnica composta por diversos órgãos realizou uma vistoria na Praia das Conchas e na Ilha do Japonês, em Cabo Frio, como parte do processo de ordenamento da visitação nessas áreas de conservação. A operação conjunta aconteceu na manha desta sexta-feira (14) e contou com a participação de representantes das secretarias de Meio Ambiente, Saneamento e Clima; Segurança e Ordem Publica; Mobilidade; e Turismo, além do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

De acordo com o secretario de Meio Ambiente, Jaiton Nogueira, a vistoria teve como objetivo avaliar a sinalização instalada pela Prefeitura e pelo Inea, a acessibilidade, o ordenamento do transito realizado pela Guarda Municipal e Guarda Marítima e Ambiental, além dos pontos de parada dos visitantes.

“Os reflexos dessa vistoria estão inseridos em um processo que já vem sendo debatido com a Justiça. O prefeito Dr. Serginho participou da primeira audiência em São Pedro, e estamos cumprindo algumas exigências para garantir um ordenamento eficaz, visando uma melhor organização da visitação nas unidades de conservação, como o Parque Estadual da Costa do Sol e a APA do Pau Brasil”, afirmou o secretario.

O ordenamento do transito também foi um ponto de atenção da vistoria, buscando garantir mais fluidez e segurança para visitantes e moradores da região. O comandante da operação, coronel Leandro Carvalho, destacou a importância da organização do trafego na área.

“Estamos atuando para garantir que o transito flua de maneira segura e ordenada, com fiscalização nos acessos e monitoramento das áreas de estacionamento. Nosso objetivo e evitar congestionamentos e melhorar a mobilidade para todos que frequentam esses locais”, afirmou o coronel.

A ação faz parte de um conjunto de medidas voltadas a preservação ambiental e a melhoria da experiência dos visitantes, respeitando as normas de conservação e sustentabilidade das áreas protegidas.