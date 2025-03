34ª edição da Semana Teixeira e Sousa - Ascom

34ª edição da Semana Teixeira e SousaAscom

Publicado 20/03/2025 18:35

Cabo Frio - A Prefeitura de Cabo Frio divulgou a programação da 34ª edição da Semana Teixeira e Sousa, evento que homenageia o escritor e romancista Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa. A programação ocorre entre os dias 21 e 28 de março, com diversas atividades culturais e literárias.



O tema deste ano, “Entre Raízes e Letras: Teixeira e Sousa, nossa ideia cultural”, propõe a valorização da obra do escritor e sua relação com a cultura local. Criada pela Lei Municipal nº 1.106/91, a Semana Teixeira e Sousa integra o calendário oficial do município desde 2012 e foi incluída no calendário oficial de eventos do Estado do Rio de Janeiro pela Lei Estadual nº 6.290/12.



Antônio Gonçalves Teixeira e Sousa, escritor nascido em Cabo Frio, foi autor de “O Filho do Pescador”, considerado o primeiro romance brasileiro. Além da produção literária, também atuou como poeta e dramaturgo. Em 1855, Machado de Assis referiu-se à sua obra lírica como relevante e, anos depois, dedicou-lhe um poema.



Confira a programação:

