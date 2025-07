Acidente - Rede social

Publicado 26/07/2025 22:25

Cabo Frio - Um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro aconteceu por volta das 11h, no bairro de São Cristóvão, na manhã deste sábado (26). Segundo testemunhas, a moto seguia pela Rua Governador Valadares, sentido Rua 25 de Dezembro – conhecida como “Rua das Vans”, quando nesta via vinha passando o outro veículo, e houve a colisão.



Com a batida, o motociclista foi ao chão e teve trauma numa das pernas; a motorista não teve ferimento grave. Segundo testemunhas, o rapaz estaria fazendo um “extra” em Cabo Frio e retornaria a São Pedro da Aldeia para trabalhar à tarde.

O socorro chegou rapidamente e foi acionado por um servidor público que passava pelo local no exato momento do acidente. A vítima foi levada para a UPA, mas ainda não há atualização sobre seu estado de saúde.

