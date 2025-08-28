Acidente Fonte Certa
Segundo testemunhas, ambos choraram ao constatarem que estavam vivos. A criança chegou a se arrastar pelo asfalto até conseguir abraçar o avô, enquanto os dois gritavam os nomes um do outro. Pessoas que presenciaram a cena relataram que foi impossível conter as lágrimas diante do gesto de afeto e alívio.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro às vítimas. Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do avô e do neto. O motociclista que provocou o atropelamento fugiu sem prestar socorro.
