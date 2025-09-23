Corpo é encontrado morto Unamar em Foco
Homem é encontrado morto em residência no distrito de Tamoios, em Cabo Frio
Caso foi registrado nesta terça-feira (23) em Unamar
Homem é encontrado morto em residência no distrito de Tamoios, em Cabo Frio
Caso foi registrado nesta terça-feira (23) em Unamar
GCM de Cabo Frio conquista prata no ADCC Open e alcança topo do ranking mundial
Competição foi realizada em Teresópolis, no último sábado (20)
Programa "Emprego Já!" completa seis meses com mais de 4 mil cadastros e 381 vagas abertas em Cabo Frio
Iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico conecta candidatos e empresas; operador de caixa, vendedor e motorista estão entre as funções mais ofertadas
Árvore cai durante temporal e interdita rua em Cabo Frio
Caso aconteceu na noite desta segunda (22) no bairro São Cristóvão. Um carro foi atingido
Cabo Frio inicia obra de asfaltamento e ordenamento na Avenida Ezio Cardoso da Fonseca, no Jardim Esperança
Investimento em infraestrutura e organização garante melhorias para o dia a dia da população
Romu de Cabo Frio prende motorista que causou acidente no Centro
Caso aconteceu na tarde desse domingo (21) durante patrulhamento. Homem estava com sinais de embriaguez
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.