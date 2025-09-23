Corpo é encontrado morto - Unamar em Foco

Publicado 23/09/2025 15:44

Cabo Frio - Na manhã desta terça-feira (23), Rubén, conhecido como “Xuxu” pelos moradores, foi encontrado morto em uma casa na Rua 4, em Aquários, distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

Segundo relatos de vizinhos, há suspeitas de que a morte possa ter ocorrido por overdose. Até o momento, entretanto, não há confirmação oficial sobre a causa do falecimento.

A Polícia Militar esteve no local para preservar a área, garantir a privacidade de familiares e moradores, e aguardar a chegada da equipe responsável pela remoção do corpo e pela investigação.

O caso foi registrando na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) e o corpo removido pra o Instituto Médico Legal (IML).