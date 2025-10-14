Despejo irregular de resíduosAscom
Prefeitura de Cabo Frio flagra despejo irregular de resíduos no Mercado do Peixe
Ação conjunta das secretarias de Agricultura e Pesca e de Meio Ambiente reforça fiscalização contra práticas irregulares no transporte de pescado
Prisão em Cabo Frio cresce 357% após adoção do sistema RAS, aponta relatório bimestral
Entre agosto e setembro, número de detenções passou de 7 para 32; homicídios e roubos também diminuíram
Polícia prende dois suspeitos de tentativa de homicídio e recupera carro roubado em Unamar
Ação rápida do 25º BPM após troca de tiros levou à prisão dos envolvidos e à recuperação do veículo da vítima
Prefeito de Cabo Frio se pronuncia sobre prisão de professora que agredia crianças em creche municipal
Dr. Serginho afirma que denúncia foi feita imediatamente e que servidora concursada responderá a processo para demissão
Charitas recebe a 120ª edição da Série Jovens Pianistas neste sábado (18), em Cabo Frio
Capixaba Estêvão Gomes é considerado uma das maiores promessas da música erudita brasileira
Carro fica atolado em monte de areia após furar bloqueio em Cabo Frio
Equipes de trânsito e da manutenção urbana foram acionadas para avaliar a situação e auxiliar na retirada do carro
