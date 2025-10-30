Incêndio atinge loja de bolsas e malas Reprodução

Renata Cristiane
Cabo Frio - Um incêndio atingiu, na noite desta quarta-feira (29), uma loja de bolsas e malas de viagem localizada na Rua Orlando de Bragança, no bairro Unamar, distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

De acordo com relatos de moradores e pessoas que passavam pela região, as chamas se espalharam rapidamente e chamaram a atenção pela intensidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalhou no controle do fogo, impedindo que o incêndio se propagasse para estabelecimentos vizinhos.

Ainda não há informações sobre feridos nem sobre as causas do incêndio. O local deve passar por perícia para que sejam identificadas as circunstâncias que levaram ao início das chamas.