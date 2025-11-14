Robôs, jogos mecatrônicos e tecnologia 3DReprodução
O evento, chamado “Conduzindo nas Vias Digitais: O poder de educar com amor e propósito em tempos digitais”, marca a chegada da nova disciplina Inteligência Tecnológica e Empreendedora, implementada em parceria com a empresa i9Group.
Além das experiências práticas, a noite terá o lançamento do livro “Conduzindo nas Vias Digitais”, escrito por Fabio Toledo, professor e Sócio-Fundador da i9Group. Ele também fará uma palestra abordando temas como segurança digital, protagonismo tecnológico e o papel da educação frente aos desafios do mundo conectado.
Toledo destaca que o objetivo é ir além do uso básico das ferramentas digitais.
“Estamos diante de uma geração com potencial para ser inventora e criadora, não apenas usuária. Mas esse caminho precisa de direção, propósito e educação”, afirma o autor.
Quem passar pelo evento poderá ver uma impressora 3D funcionando ao vivo e conhecer peças curiosas produzidas pelos alunos, como um Criptex — usada como forma ancestral de criptografia —, o copo de Pitágoras, além de instrumentos musicais, artes luminosas, truques de ilusão de ótica e avatares 3D criados a partir de fotografias.
Também haverá espaço para interação com desafios lógicos impressos em 3D e jogos educativos. Um dos destaques é o “corrida sustentável”, que mistura biologia, reciclagem e tecnologia em uma maquete acessível com recursos auditivos e cartões em braile. Os projetos utilizam linguagens de programação aplicadas pelos alunos em sala de aula.
Outro ponto que deve chamar atenção é o carro robótico capaz de movimentar-se lateralmente, girar em velocidade e executar manobras de drift. Segundo Toledo, além do entretenimento, a tecnologia demonstra possibilidades futuras de uso em resgates e inspeções em locais de risco.
Para a Diretora Pedagógica do colégio, Irmã Jesumina de Toledo, o encontro reforça o compromisso da escola com a formação integral.
“É uma oportunidade de ampliar conhecimentos e usar a tecnologia como aliada, sem perder o olhar humano e o propósito educativo”, afirma.
Serviço
Local: Auditório do Colégio Sagrado Coração de Jesus — Av. Nilo Peçanha, 140, Centro, Cabo Frio
Data: 18 de novembro de 2025
Horário: 18h às 20h
