Busca por criança perdida mobiliza GOP e Grupamento de Trânsito e termina em reencontro na Praia do Forte, em Cabo Frio
Família foi localizada após duas horas e meia de procura
Robôs, jogos mecatrônicos e tecnologia 3D movimentam evento gratuito em Cabo Frio na próxima terça-feira (18)
Das 18h às 20h, o público poderá conhecer de perto robôs que jogam futebol, fazem drift, estacionam de lado, além de jogos mecatrônicos, desafios lógicos e diferentes aplicações de impressão 3D
Foragido acusado de extorsão mediante sequestro é preso em Cabo Frio após três anos escondido
Prisão foi realizada por policiais da 127ª DP de Búzios com apoio da DRCI; mandado havia sido expedido pela Vara de Execuções Penais do Rio
Estádio Correão é reinaugurado em grande festa pelos 410 anos de Cabo Frio
Evento celebra a entrega do estádio reformado, o encerramento dos Jogos Estudantis Municipais e reúne autoridades, estudantes e o ex-prefeito Alair Corrêa em um momento de emoção e orgulho coletivo
Construção irregular é autuada pela Prefeitura no bairro Jacaré, em Cabo Frio
No local, foi constatada a execução de fundações para a construção de unidades habitacionais, tipo quitinete, em área de servidão
Patrulha Maria da Penha realiza dois atendimentos a mulheres em situação de risco em Cabo Frio
Ações contaram com apoio de outros grupamentos da Guarda Civil e de equipes de saúde
