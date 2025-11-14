Criança é reencontrada - Reprodução

Publicado 14/11/2025 15:53

Cabo Frio - A tarde desta quinta-feira (13) foi marcada por uma ocorrência que mobilizou equipes do Grupamento Operacional de Praia (GOP) e do Grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio, resultando no reencontro seguro de uma família na Praia do Forte.

Por volta de 12h40, uma visitante de 26 anos, moradora de Ribeirão Preto (SP), chegou à base do GOP informando que havia se perdido dos familiares enquanto caminhava pela orla com a filha de 7 anos. A partir do relato, os agentes iniciaram imediatamente as buscas, que se estenderam por toda a extensão da praia.

A operação contou com o apoio do Grupamento de Trânsito, que auxiliou nas rondas e no monitoramento das áreas próximas ao fluxo de veículos e estacionamentos. Após duas horas e meia de procura, a família foi localizada nas proximidades do Bolsão da Juju, encerrando a ocorrência com tranquilidade e segurança.

A Guarda Civil ressalta a importância da identificação de crianças em locais de grande circulação. Por isso, o GOP distribui gratuitamente pulseiras de identificação. As famílias que estiverem na Praia do Forte podem retirar o acessório na base do grupamento, na Praça dos Quiosques.