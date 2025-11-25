Instituto Federal Fluminense (IFF) - Ascom

Publicado 25/11/2025 15:55

Cabo Frio - O Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Cabo Frio realiza, neste domingo (30), a prova do Processo Seletivo 2026, que marca um recorde histórico para a unidade: mais de 1.400 candidatos inscritos, o maior número desde sua inauguração, em 2009. Os participantes disputam vagas em cursos técnicos gratuitos oferecidos pela instituição.



Pela primeira vez em 16 anos, o campus terá três cursos técnicos integrados ao ensino médio disponíveis no processo seletivo: Hospedagem, Química e o recém-implantado Curso Técnico em Eletromecânica. Além deles, também haverá prova para o Curso Técnico em Gastronomia, ofertado no período noturno para estudantes que já concluíram ou estão cursando o ensino médio em outras escolas.



Ao todo, são 210 vagas nos cursos integrados e 30 vagas para o curso técnico concomitante em Gastronomia. O crescimento no número de inscrições exigiu a utilização de dois locais de prova: o IFF Cabo Frio e a Escola Municipal Professora Miriam Alves de Macedo Guimarães, em São Pedro da Aldeia. Os candidatos devem acessar o site iff.edu.br a partir desta quarta-feira (26) para consultar e imprimir o cartão de confirmação com o local da prova.



Os portões serão abertos às 8h30, e a prova será aplicada das 9h30 às 12h30. A direção do campus orienta que os candidatos cheguem com antecedência, levando em consideração o aumento do fluxo de veículos e eventuais dificuldades de deslocamento entre os locais.



Para o diretor geral do IFF Cabo Frio, Thales Bittencourt, o número expressivo de inscritos reforça o reconhecimento da comunidade:

“O recorde de inscritos para o Processo Seletivo de 2026 mostra a confiança da população no ensino público de qualidade que o IFF oferece. Ampliar as oportunidades de formação técnica gratuita é um compromisso que reforçamos a cada ano”, afirmou.



O IFF mantém todos os seus cursos gratuitos, com ingresso via processo seletivo e reserva de pelo menos 50% das vagas para estudantes que cursaram o ensino fundamental integralmente em escolas públicas. A instituição destaca ainda que a formação técnica integrada ao ensino médio contribui para o desenvolvimento regional, oferecendo qualificação profissional em áreas estratégicas.



Serviço — Processo Seletivo IFF 2026

Data da prova: Domingo, 30 de novembro de 2025

Horário: Portões abertos às 8h30; prova das 9h30 às 12h30

Locais de prova:



Escola Municipal Professora Miriam Alves de Macedo Guimarães – São Pedro da Aldeia

Cartão de confirmação: Disponível em iff.edu.br a partir de 26/11

Contato: atendimento.cabofrio@iff.edu.br



IFF Campus Cabo Frio – Estrada Cabo Frio–Búzios