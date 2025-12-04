AcidenteReprodução

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Cabo Frio - Um motociclista ficou ferido após um acidente na manhã desta quinta-feira (4) na Estrada do Guriri, em Cabo Frio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros socorros à vítima ainda no local.

Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente nem informações atualizadas sobre o estado de saúde do condutor.

Durante o atendimento, a via registrou lentidão, mas o tráfego foi normalizado logo após.