AcidenteReprodução
Até o momento, não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente nem informações atualizadas sobre o estado de saúde do condutor.
Durante o atendimento, a via registrou lentidão, mas o tráfego foi normalizado logo após.
Agora você pode ler esta notícia off-line
AcidenteReprodução
Motociclista fica ferido após acidente na Estrada do Guriri, em Cabo Frio
Bombeiros atenderam a ocorrência na manhã desta quinta-feira (4); trânsito chegou a ficar lento no trecho
Polícia Civil prende "Coringa", condenado por associação ao tráfico em Cabo Frio
Homem foi localizado durante campana realizada por agentes da 126ª DP
MPRJ firma acordo com a Prefeitura de Cabo Frio para regularizar e revitalizar o Lar da Cidinha
Instituição que abriga 36 idosos foi classificada como de risco elevado após sucessivas inspeções técnicas
APAE de Cabo Frio emociona com Cantata de Natal em frente à Prefeitura
Durante a cantata, os alunos agradeceram ao programa municipal Tributo do Amor, que permite o perdão de dívidas tributárias em troca de doações destinadas a instituições que atendem pessoas com deficiência
Idoso fica gravemente ferido após atropelamento na Avenida América Central, em Cabo Frio
O acidente ocorreu na altura do número 730, em um dos trechos mais movimentados da via
Programa "Emprego Já!" ultrapassa 500 vagas abertas em Cabo Frio
Prefeitura destaca aumento nas oportunidades com a chegada das festas de fim de ano
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.