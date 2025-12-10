Vacinação contra o vírus da bronquiolite - Ascom

Publicado 10/12/2025 18:44

Cabo Frio - A Secretaria de Saúde de Cabo Frio deu início, nesta semana, a mais uma importante ação de imunização no município. Começou, nesta terça-feira (9), a vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), causador de infecções respiratórias graves, como a bronquiolite. A doença é uma das principais causas de hospitalização de crianças menores de 6 meses, especialmente os bebês prematuros ou com cardiopatias congênitas.



O público-alvo da vacinação são as gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. As futuras mães transmitem anticorpos para o feto, garantindo proteção ao recém-nascido nos primeiros e mais críticos meses de vida.



As doses serão distribuídas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Estratégias Saúde da Família (ESF), mas inicialmente estão disponíveis nas ESFs do Angelim, Araçá, Botafogo, São Jacinto, Guarani, Jardim Nautillus, Manoel Corrêa, Jardim Caiçara, Parque Burle, Praia do Siqueira, Santo Antônio, Nova Califórnia e Florestinha; na UBS de Unamar; e no Centro de Saúde Oswaldo Cruz, no Braga.



Para a secretária de Saúde, Beatriz Trindade, o início da vacinação contra o VSR é uma conquista para o município.



“Cabo Frio celebra a chegada das tão prometidas e esperadas doses do Ministério da Saúde, contra o vírus sincicial, responsável pela bronquiolite que, infelizmente, ainda temos altos índices de internação e até mesmo óbitos, na primeira fase da vida”, explica.



Para a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Patrícia Freitas, é fundamental que a cobertura vacinal seja ampla.

“A meta é imunizar pelo menos 80% das gestantes. Lembrando que a dose pode ser aplicada concomitantemente à demais vacinas, sem causar nenhum problema para a gestante ou o bebê”, afirmou.

Confira a seguir as unidades que já dispõem das doses da vacina contra o VSR:



ESF Angelim

ESF Araçá

ESF Botafogo

ESF São Jacinto

ESF Guarani

Centro de Saúde Oswaldo Cruz

ESF Jardim Nautillus

ESF Manoel Corrêa

ESF Jardim Caiçara

ESF Parque Burle

ESF Praia do Siqueira

ESF Vila do Sol

ESF Santo Antônio

UBS Unamar

ESF Nova Califórnia

