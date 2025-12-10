Vacinação contra o vírus da bronquioliteAscom
O público-alvo da vacinação são as gestantes a partir da 28ª semana de gravidez. As futuras mães transmitem anticorpos para o feto, garantindo proteção ao recém-nascido nos primeiros e mais críticos meses de vida.
As doses serão distribuídas em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nas Estratégias Saúde da Família (ESF), mas inicialmente estão disponíveis nas ESFs do Angelim, Araçá, Botafogo, São Jacinto, Guarani, Jardim Nautillus, Manoel Corrêa, Jardim Caiçara, Parque Burle, Praia do Siqueira, Santo Antônio, Nova Califórnia e Florestinha; na UBS de Unamar; e no Centro de Saúde Oswaldo Cruz, no Braga.
Para a secretária de Saúde, Beatriz Trindade, o início da vacinação contra o VSR é uma conquista para o município.
“Cabo Frio celebra a chegada das tão prometidas e esperadas doses do Ministério da Saúde, contra o vírus sincicial, responsável pela bronquiolite que, infelizmente, ainda temos altos índices de internação e até mesmo óbitos, na primeira fase da vida”, explica.
Para a coordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde, Patrícia Freitas, é fundamental que a cobertura vacinal seja ampla.
Confira a seguir as unidades que já dispõem das doses da vacina contra o VSR:
ESF Angelim
ESF Araçá
ESF Botafogo
ESF São Jacinto
ESF Guarani
Centro de Saúde Oswaldo Cruz
ESF Jardim Nautillus
ESF Manoel Corrêa
ESF Jardim Caiçara
ESF Parque Burle
ESF Praia do Siqueira
ESF Vila do Sol
ESF Santo Antônio
UBS Unamar
ESF Nova Califórnia
ESF Florestinha
