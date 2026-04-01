As atividades incluem ações em escolas, terreiros e outras áreas de Cabo Frio. - Reprodução

As atividades incluem ações em escolas, terreiros e outras áreas de Cabo Frio.Reprodução

Publicado 01/04/2026 12:01

Cabo Frio - O mês de março marcou a retomada das atividades do Ponto de Cultura e Ponto de Memória Coletivo GRIOT, em Cabo Frio, por meio do projeto “N’GOMA IAIÁ!”. A iniciativa promove oficinas de percussão feminina e ações itinerantes de formação cultural.

Após período de recesso, foram reiniciadas as oficinas de percussão às segundas-feiras e de dança afro às quintas-feiras, no espaço do coletivo, próximo à rodoviária, das 19h às 20h30. As inscrições seguem abertas e podem ser feitas por WhatsApp.

No dia 21 de março, data do Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, o grupo participou da abertura da 35ª Semana Teixeira e Sousa, com apresentação de maracatu em conjunto com o Grupo Tambor de Cumba. Na mesma data, foi realizado um ensaio aberto para o cortejo previsto para o dia 31 de maio, no Canto do Forte.

As atividades contaram com a participação da Mestra Aninha Catão, do Maracatu Tambor de Cumba, e do Mestre Rumenig Dantas, da Nação Maracatu Porto Rico.

Durante a programação da Semana Teixeira e Sousa, o coletivo promoveu uma roda de jongo e coco na Praça Porto Rocha, no Centro. Também foi realizada uma apresentação coreográfica com base nas oficinas de dança e percussão.

Os ensaios para o cortejo continuam nas próximas semanas. Estão previstos novos ensaios abertos nos dias 11 de abril e 23 de maio, além das oficinas regulares.

O projeto teve início em outubro do ano passado, com oficinas itinerantes de boneca Abayomi, conduzidas por Andreia Fernandes, e de percussão feminina, conduzidas por Márcia Fonseca, em escolas da rede pública e na Tenda Espírita Caboclo Nazareth – Casa de Caridade Maria Mulambo, no bairro Monte Alegre.

Segundo a diretora-geral do projeto e do Coletivo GRIOT, Márcia Fonseca, a proposta envolve diferentes espaços de atuação. “O projeto é uma forma de levar essa formação cultural para diferentes locais. As atividades incluem ações em escolas, terreiros e outras áreas de Cabo Frio”, afirmou.

A iniciativa foi contemplada pelo Edital de Chamamento Público nº 04/2025, com recursos da Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.399/2022), por meio do Ministério da Cultura e da Secretaria Municipal de Cultura de Cabo Frio. O calendário de atividades está disponível online e nas redes sociais do Coletivo GRIOT.

Fundado em 2008, o Coletivo GRIOT atua na pesquisa e difusão de tradições afro-brasileiras na Região dos Lagos. O grupo foi reconhecido como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura e, em 2024, como Ponto de Memória pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).