De Cachoeiras para o mundoDivulgação

Publicado 22/02/2023 11:47

Miguel começou a competir com uma idade considerada avançada, 11 anos e meio e, mesmo assim, vem buscando seu espaço no cenário nacional competição a competição.

Nesses 2 anos e meio mesmo com a pandemia e a pausa nas competições, Miguel foi evoluindo e já soma mais de 40 medalhas, 4 cinturões e 2 troféus. As conquistas mais importante para ele são: o bronze na primeira competição em Cachoeiras de Macacu, o campeonato brasileiro da Lerijj, o sul-americano em Vitória - ES, quando lutou representando a cidade do Rio de Janeiro como jovem talento e ganhou na categoria, além do desafio Rio x Espirito. Essas foram algumas das conquistas marcantes para ele.

Nossos objetivos para 2023 serão muito maiores. Queremos buscar o pódio nas 3 principais competições de Jiu Jitsu kids no Brasil e no mundo. Sendo:

O Brasileiro em São Paulo.

O Sul-americano, ainda sem local definido.

E o World em Dubai, no final do ano.

Seria uma honra participar também do Pan kids nos Estados Unidos, mas, acreditamos que será muito complicado por conta das questões burocráticas.

Miguel está focado em seus objetivos, mas infelizmente, ainda faltam os recursos necessários para custear as despesas. E com isso, a sua família vem buscando apoio, seja em patrocínio, rifas, almoços.

Quem quiser ajudar, seja pessoa física ou jurídica, basta acessar

@bjj_miguelsouza, que já conta com mais de 10 mil acessos.