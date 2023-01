Cachoeiras de Macacu terá centro municipal de castração de animais - Divulgação

Publicado 30/01/2023 17:26

Após a inédita realização de mais de 1000 castrações em 2022, numa parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura atenderá neste ano uma antiga demanda da população cachoeirense, a construção do esperado Centro Municipal de Castração de Animais de Pequeno Porte.

“Fico muito feliz com este grande investimento que faremos no município, pois como veterinário, sei bem como é importante a castração para o bem-estar dos animais e dos seus tutores. Com muito trabalho conseguimos junto ao Governo Federal os recursos que possibilitarão a construção do Centro Municipal de Castração”, destacou o Prefeito Rafael Miranda.

Destacamos que a castração é a melhor forma de controle populacional de cães e gatos pois evita ninhadas indesejadas e o consequente abandono e, além disso, ela evita a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis entre os animais, como o Tumor Venéril Transmissível (TVT), que infelizmente é comum em animais abandonados. Ao todo serão investidos R$ 453 mil, por intermédio de Emenda do Deputado Federal Luiz Antônio Corrêa, na construção do Centro que tem previsão de conclusão da obra para o segundo semestre do ano.