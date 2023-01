Sala do Empreendedor ajuda empreendedores na emissão de nota fiscal - Divulgação

Publicado 26/01/2023 13:15

A Sala do Empreendedor de Cachoeiras de Macacu está auxiliando empreendedores do município na emissão de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço (NFS-e) no Simples Nacional. A ação tem como objetivo mostrar aos empreendedores que a emissão ocorre sem burocracias e complicações, além de não ter necessidade de download e estando tudo acessível de qualquer lugar.

Um dos principais objetivos da formalização como Microempreendedor Individual (MEI) é a possibilidade de emissão de nota fiscal, fator importante para facilitar o acesso a mais clientes.

Se você é prestador de serviços e precisa emitir a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-E) entre em contato com a Sala do Empreendedor de segunda a sexta das 9 às 17h pelo telefone (21) 9 7268 8929.