Ruas de Papucaia, Ribeira e Japuíba recebem serviços de manutenção da nova Amae - Divulgação

Ruas de Papucaia, Ribeira e Japuíba recebem serviços de manutenção da nova AmaeDivulgação

Publicado 24/01/2023 14:00

Em Japuíba foi realizado o desentupimento de rede de abastecimento de água próximo ao Colégio Baccoparó Martins e na Rua Julião Picole Mothé; serviço de manutenção em rede de água pluvial no Condomínio Village 2; conserto em rede de abastecimento na Rua Floriano Peixoto; desentupimento de rede de abastecimento de água no Vira Copos; e desentupimento em rede de abastecimento na Rua das Marrecas.Já em Papucaia foi realizada a recuperação de tubulação de água na Estrada da Gleba Colégio, manutenção em rede de abastecimento de água na Rua Ubaldo José da Rocha e manutenção na Rua 4 na Expansão B. E na Ribeira foi realizada a manutenção em rede de abastecimento de água na Rua da Fraternidade Universal, recuperação de manilhas na Rua V e conserto de tubulação quebrada na Rua Orlando Alves da Silva.A Nova Amae segue realizando diversos serviços pelo município e em caso de problemas com a rede de água ou esgoto ligue ou envio um zap para (21) 2649 2040 ou acesse www.novaamae.com.br