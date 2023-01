Centro de referência especializado de assistência social realiza roda de conversa sobre saúde mental - Divulgação

Publicado 20/01/2023 14:48

Profissionais do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizaram nesta quinta-feira (19) uma roda de conversa com usuários do Centro sobre saúde mental em prol da campanha nacional Janeiro Branco que tem como objetivo chamar atenção dos brasileiros para a importância da saúde mental na vida das pessoas.

A ação foi realizada em parceria com a psicóloga da rede municipal de saúde, Rayana Lopes, que visou estimular a reflexão sobre o tema e a importância da prevenção contra o adoecimento emocional, de maneira participativa com realizações de dinâmicas de grupo com propostas de provocação em relação aos desafios diários das pessoas e as metas para o ano de 2023.