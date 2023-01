Nova amae realiza manutenções em ruas de Papucaia e Japuíba - Divulgação

Publicado 17/01/2023 10:05

O Governo Municipal tem realizado diversos serviços de manutenção em rede de água e esgoto em bairros do município. Nos últimos dias foram realizadas manutenções em ruas de Japuíba e Papucaia.

Em Japuíba foi realizada uma manutenção na rede de abastecimento de água na Rua Antônio Trajano, realização de captação de água pluvial na Rua Floriano Peixoto, recuperação de tubulação de água danificada na Rua Dona Nanízia, além de outros serviços pelas ruas do bairro. Já em Papucaia foi realizada a ligação de rede de abastecimento de água e esgoto na Rua Nicola Politof e colocação de grade de caixa pluvial na Rua Dr Bernardo Saião.

A Nova Amae segue realizando diversos serviços pelo município e em caso de problemas com a rede de água ou esgoto ligue ou envio um zap para (21) 2649 2040 ou acesse www.novaamae.com.br.