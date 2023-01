Quadra poliesportiva de Japuíba se prepara para receber obra de reforma - Sormani Silva

Quadra poliesportiva de Japuíba se prepara para receber obra de reforma

Publicado 15/01/2023

Após reformar a Quadra da Ribeira, Quadra do Ganguri, Campo de Grama Sintética do Rasgo e o Estádio Municipal a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), iniciará no primeiro semestre deste ano uma obra de reforma e ampliação da Quadra Poliesportiva Agenor Hervano Pinto em Japuíba, anexa a Escola Municipal Almerinda Ferreira de Almeida.

“Fico muito feliz com todo o investimento que estamos realizando no município, mesmo com todos os problemas, estamos realizando grandes coisas em Cachoeiras de Macacu. Já reformamos as quadras do Ganguri, quadra da Ribeira, campo de Grama Sintética do Rasgo, revitalizamos o Estádio Municipal e investiremos em diversos espaços esportivos do município até o fim da nossa gestão. É muito importante investirmos em Esporte, uma área que foi totalmente esquecida nos governos anteriores. Estamos trabalhando muito para garantir uma melhor qualidade de vida para toda a população cachoeirense”, disse o Prefeito Rafael Miranda.