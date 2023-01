AMAE cria canal para comunicação de problemas no abastecimento de água e coleta de lixo - Divulgação

Publicado 12/01/2023 15:07

A Nova Amae (Autarquia Municipal de Água e Esgoto) divulgou nessa semana a criação de um canal “Nova Amae Presente” para que a população cachoeirense possa comunicar problemas com distribuição de água, coleta de lixo, limpeza urbana, bueiros entupidos ou até mesmo para receber sugestões. Para realizar a comunicação basta acessar o site www.novaamae.com.br/presente De acordo com a autarquia a criação do canal visa facilitar a comunicação e atender a todos os chamados da população cachoeirense.