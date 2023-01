Empreendedores já podem fazer o agendamento para informações da declaração anual do MEI - Divulgação

Publicado 09/01/2023 13:22

A Sala do Empreendedor de Cachoeiras de Macacu já está realizando o agendamento para informações da Declaração Anual de Faturamento Bruto dos Microempreendedore Individuais (MEIs). O prazo para a realização da Declaração se iniciou na terça-feira (03) e vai até o dia 30 de maio.

A Declaração deve conter informações básicas de receitas e despesas ocorridas durante o ano de 2022, que deverão ser transmitidas à Receita Federal. O agendamento junto a Sala do Empreendedor pode ser realizado via whatsapp (21) 97268-8929, pelo e-mail adm.cachoeiras@gmail.com ou na Sala do Empreendedor de segunda a sexta-feira das 9 às 17 horas.