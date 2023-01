Fundação Macatur inicia reuniões com blocos carnavalescos do município para o carnaval 2023 - Divulgação

Fundação Macatur inicia reuniões com blocos carnavalescos do município para o carnaval 2023Divulgação

Publicado 03/01/2023 16:23

Começam nesta terça-feira (03) as reuniões da Fundação Macatur com os Blocos Carnavalescos do município para o Carnaval 2023. A reunião desta terça acontecerá a partir das 18 h na Cawell com os blocos de Cachoeiras, na quarta (04) a partir das 18 h no Casarão de Japuíba a reunião será com os blocos do bairro, e a reunião com os blocos de Papucaia acontecerá na quinta (05) a partir das 18 h no anfiteatro de Papucaia.

Após vários anos sem as comemorações do Carnaval em Cachoeiras de Macacu, que era considerado por muitos o melhor da região, os festejos voltam este ano e promete resgatar a alegria desta festa tão amada pelos turistas e pela população cachoeirense.