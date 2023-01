Fundo de habitação divulga calendário de reuniões para o ano de 2023 - Divulgação

Fundo de habitação divulga calendário de reuniões para o ano de 2023Divulgação

Publicado 03/01/2023 13:23

A Secretaria Municipal de Planejamento, Geoprocessamento e Habitação, através do Conselho Gestor do Fundo de Habitação de Interesse Social (CGHIS-CM), divulgou o calendário das reuniões ordinárias para o ano de 2023. As reuniões são muito importantes para implementação e discussão das políticas públicas voltadas para a habitação no município de Cachoeiras de Macacu/RJ.

Confira abaixo o calendário completo:

31/jan (ter),10 h, Auditório da Prefeitura;

28/mar (ter), 10 h, Auditório da Prefeitura;

30/mai (ter), 10 h, Auditório da Prefeitura;

25/jul (ter), 10 h, Auditório da Prefeitura;

26/set (ter), 10 h, Auditório da Prefeitura;

28/nov (ter), 10 h, Auditório da Prefeitura.