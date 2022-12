Prefeitura realizará obra de contenção na Rua Pastor Waldomiro Custódio no bairro Rasgo - Divulgação

Prefeitura realizará obra de contenção na Rua Pastor Waldomiro Custódio no bairro RasgoDivulgação

Publicado 27/12/2022 15:41

A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, acaba de licitar a contratação de uma empresa de engenharia civil para a realização de obra de construção de cortina atirantada de talude (contenção) e reparo de pavimentação na Rua pastor Waldomiro Custódio de Souza no bairro do Rasgo.

Com um investimento de R$ 1,4 milhão de recursos próprios, a obra de contenção da Rua Waldomiro Custódio de Souza, que foi danificada com as chuvas de janeiro, tem previsão de conclusão para seis meses.

“Estamos muito felizes com essa obra. É uma intervenção necessária para que possamos dar segurança aos moradores não só da rua mas também do bairro do Rasgo como um todo. A Prefeitura tem trabalhado diariamente para levar melhorias para todos os cantos do município. Estamos cientes que temos muito ainda para fazer, mas estamos trabalhando para resolver os problemas do município. Já pagamos mais de R$ 70 milhões em dívidas de gestões anteriores que poderiam ser investidos em diversas obras no município, e mesmo assim estamos conseguindo entregar alguns investimentos importantes para a população cachoeirense. Aproveito para agradecer a Vice-Prefeita Drª Patrícia Coelho e a todos os vereadores pela parceria neste processo contínuo de reconstrução da nossa querida Cachoeiras de Macacu”, disse o Prefeito Rafael Miranda.