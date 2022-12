Prefeitura recebe ônibus escolares adquiridos com recursos próprios - Sormani Silva

Prefeitura recebe ônibus escolares adquiridos com recursos própriosSormani Silva

Publicado 26/12/2022 16:26

O Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), apresentou no último sábado (24) 5 dos 8 ônibus escolares adquiridos pelo município. Diferente de aquisições de ônibus escolares em outros anos, ao qual o município recebia os veículos do Governo Federal, desta vez, a Prefeitura adquiriu os ônibus utilizando recursos próprios.

Ao todo a Prefeitura investiu R$ 2,3 milhões de recursos próprios na aquisição dos 8 ônibus escolares.

Os novos ônibus adquiridos para modernizar a frota escolar são adaptados para trafegarem em estradas vicinais, possuem acessibilidade para embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e beneficiarão aproximadamente 600 alunos da rede municipal de ensino que residem em áreas rurais da cidade.