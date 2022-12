População de Guapiaçu se emociona e se diverte com atrações - Sormani Silva

População de Guapiaçu se emociona e se diverte com atraçõesSormani Silva

Publicado 20/12/2022 11:03

Foi realizada na última quinta-feira (15/12) em Guapiaçu mais uma ação do “Natal Cachoeiras de Luz” que tem levado brincadeiras e apresentações musicais para diversas localidades do município. Com atrações como touro mecânico, pula-pula, piscina de bolinhas, tobogã inflável, distribuição de pipoca e algodão-doce e presença do Papai Noel o evento contou com a participação de diversas famílias da localidade que se divertiram e se emocionaram. As atrações musicais ficaram por conta do grupo da Feliz Idade, apresentação musical com Maira Salles (moradora do bairro) e Cantata com alunos das escolas municipais Ernestina e Tiradentes.

“Estamos muito felizes em poder proporcionar momentos como este aqui em Guapiaçu. Pela primeira vez o bairro recebe um evento natalino realizado pela administração municipal. Ver o sorriso no rosto das crianças não tem preço”, disse o Prefeito Rafael Miranda.

O evento foi realizado pela Prefeitura, através da Fundação Macatur e da Secretaria Municipal de Assistência Social e contou com a presença do Presidente da Fundação Macatur Paulo Schiavo e diversos secretários municipais além de moradores da localidade.