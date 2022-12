Unidades municipais de ensino receberão sistema de energia solar - Divulgação

Publicado 17/12/2022 07:05

Com o objetivo de modernizar e economizar energia elétrica a Secretaria Municipal de Educação implantará um sistema de mini/microgeração de energia solar fotovoltaica “on grid” na rede municipal de ensino. O sistema que será adotado, o “on grid”, é o modelo ligado à rede elétrica que pode gerar uma economia na energia elétrica de até 90%.

“Estamos muito felizes com mais este avanço que as nossas escolas municipais terão. Além de economia nos custos beneficiaremos o meio ambiente que é tão importante para que tenhamos uma vida mais saudável. O nosso trabalho à frente do município tem realizado diversas ações que visam exclusivamente melhorar a vida da nossa gente. A implantação desse sistema de energia solar também beneficiará a implantação de ar-condicionado nas unidades. Continuaremos trabalhando sempre olhando pra frente em benefício da população cachoeirense” disse o Prefeito Rafael Miranda.

Cabe ressaltar que o sistema “on grid” não é capaz de funcionar ou gerar eletricidade durante uma queda de energia na rede elétrica devido a razões de segurança. O sistema terá um investimento de aproximadamente R$ 1,6 milhão do Governo Municipal e atenderá pelo menos 20 unidades da rede municipal de ensino das áreas urbana e rural de Cachoeiras de Macacu.