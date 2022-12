Cachoeiras de Macacu recebe prêmio nacional de referência em atendimento a empreendedores - Mídias Sociais

Publicado 14/12/2022 15:12

Das 145 salas de todo o país que disputavam o Selo apenas 9 salas do Brasil conquistaram a classificação, dentre elas, Cachoeiras de Macacu que foi o único município da Região Sudeste certificado com o Selo Diamante do Sebrae.

O certificado é um reconhecimento do Sebrae aos gestores que atuam na rede de atendimento ao empreendedor nos municípios. O Selo DiamanteAs Salas do Empreendedor são essenciais no trabalho de suporte aos donos de pequenos negócios. “Hoje estamos com atendimento online e presencial, além dos canais virtuais que facilitou a vida do empreendedor, e a oportunidade de os empreendedores acessarem os serviços da Prefeitura e do Sebrae”, destacou a Coordenadora da Sala do Empreendedor de Cachoeiras, Maria José Caldogno.

Ao todo, 1.310 salas se inscreveram no processo de concessão do selo, com a participação de representantes de municípios em 18 estados (AL, AM, CE, GO, MS, MT, PA, PR, RR, RO, TO, PE, PB, MA, MG, RJ, SC, RN). A premiação, em nível nacional, foi realizada pela primeira vez para reconhecer a qualidade do atendimento e dos serviços prestados pelas equipes de atendimento da rede parceira e agentes de desenvolvimento das salas do empreendedor nos municípios.

A Sala do Empreendedor de Cachoeiras de Macacu é mantida pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. A equipe da Sala é formada por Renato Marins (Secretário Municipal), Maria José Batista Caldogno (Coordenadora), Fernanda Melo Passos, Monique Barroso Silva, Felippe Cassine e Miguel Angelo Martins Vianna.