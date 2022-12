Alegria natalina chega a moradores de Maraporã através do "Natal Cachoeiras de Luz" - Sormani Silva

Publicado 08/12/2022 18:41

Diversos brinquedos fizeram a alegria da criançada como touro mecânico, pula-pula, piscina de bolinhas e brinquedos infláveis além de distribuição gratuita de aldogão-doce e pipoca e as famílias puderam fazer um passeio de trenzinho com personagens pelas ruas do bairro do interior.

Outro ponto alto dos festejos natalinos em Maraporã foi a apresentação musical do Grupo Musical Feliz Idade da Secretaria Municipal de Assistência Social e cantata com os alunos das escolas da região.

Estiveram presentes no evento o Prefeito Rafael Miranda; a Primeira-dama e Secretária Municipal de Assistência Social Gilvana Miranda; além do Vereador Marquinho do Povo, e diversos secretários municipais.

Confira abaixo o cronograma dos eventos natalinos:

14/12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

19h – Cantata de Natal no prédio da Secretaria de Educação.

15/12 | CANTATA DE NATAL EM GUAPIAÇU

15h às 19h – Ação da Sec. Mun. de Assistência Social para crianças;

19h30min – Cantata de Natal no Coreto.

16/12 | CANTATA DE NATAL EM SÃO JOSÉ DA BOA MORTE

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças

19h30min – Cantata de Natal nas Ruínas da Igreja de São José da Boa Morte

21h – Apresentação do Espetáculo Quebra Nozes

17/12 | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO QUEBRA NOZES EM PAPUCAIA

19h30min – Apresentação do Espetáculo Quebra Nozes no Anfiteatro

20/12 | CANTATA DE NATAL EM JAPUÍBA

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças;

19h30min – Cantata de Natal no Casarão de Japuíba.

21/12 | CANTATA DE NATAL NA RIBEIRA

15h às 19h – Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças;

19:h30min – Cantata de Natal no Coreto.

22/12 | CANTATA DE NATAL EM PAPUCAIA

15:00 - 19:00 - Ação da Secretaria de Assistência Social para crianças

19:30 - Cantata de Natal no Anfiteatro

23/12 | CANTATA E PARADA DE NATAL NO CENTRO

19h – Parada de Natal;

20h – Cantata na Praça Manoel Diz Martinez;

21h30min – Entrega dos Prêmios Natal Cachoeiras de Luz.

27/12 (às 19h30min) | APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO QUEBRA NOZES EM JAPUÍBA