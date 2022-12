Educação ambiental é debatida em seminário na reserva ecológica de Guapiaçu (Regua) - Mauro Costa

Educação ambiental é debatida em seminário na reserva ecológica de Guapiaçu (Regua)Mauro Costa

Publicado 06/12/2022 18:49

Diversos professores e alunos, além de profissionais da área ambiental e sociedade civil, debateram na última quinta-feira (01/12) na Sede da Reserva Ecológia de Guapiaçu (REGUA) as alternativas e metodologias para aperfeiçoar a implementação de uma educação ambiental mais efetiva nas instituições de ensino. Além de debater o meio ambiente o encontro também contou com o lançamento do Atlas Municipal e do livro personalizado do “Projeto Reciclei & Recicléo e Turma da Horta Viva”.

O “XVI Seminário de Educação Ambiental – Desenvolvimento Sustentável, Cachoeiras em Foco” foi realizado pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e pela Secretaria Municipal do Ambiente (SMA) e contou com palestras de diversas instituições como a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (Seas), REGUA, Instituto ASA - Ação Sociambiental, SMA e Toca da Ciência.

O Seminário contou com a presença do Secretário Municipal de Educação, Osório de Souza; do Secretário Municipal do Ambiente, Loir Gonçalves; além do Presidente da REGUA Nicolau Locke; e diversos profissionais das áreas ambientais da SME e SMA.