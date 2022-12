Agro Brasil é o grande campeão do campeonato rural de futebol 2022 - Divulgação

Agro Brasil é o grande campeão do campeonato rural de futebol 2022Divulgação

Publicado 02/12/2022 14:34

A equipe de Agro Brasil venceu o Matumbo na Grande Final e sagrou-se campeã do Campeonato Rural de Futebol 2022. Após empate em 0 a 0, no tempo normal, a decisão do título foi numa emocionante disputa de pênaltis vencida pelo time de Agro Brasil por 4 a 2.

O jogo decisivo do Campeonato Rural 2022 teve um campeão improvável. A equipe de Agro Brasil, que fez uma campanha irregular na fase de classificação com apenas 20% de aproveitamento (1 vitória e 4 derrotas em 5 partidas), não havia se classificada para a semifinal. Mas após as eliminações de Maraporã e Faraó por escalação de jogador irregular na semifinal, as equipes de Agro Brasil e Vecchi assumiram as vagas na semifinal que foi vencida pelo Agro Brasil por 3 a 2.

Na decisão o time de Agro Brasil tinha pela frente o forte time do Matumbo que o havia derrotado duas vezes na fase classificatória (3x0 e 5x2), mas ciente das condições e qualidade dos seus atletas o Agro Brasil fez um jogo equilibrado contra o favoritismo do Matumbo e o jogo no tempo normal ficou empatado em 0 a 0. Nas penalidades o Agro Brasil foi mais eficiente e venceu a série por 4 a 2 e sagrou-se campeão do Campeonato Rural de Futebol 2022.

O Campeonato Rural foi realizado pela Secretaria Municipal de Esporte e patrocinado pelo Sicoob. A grande final contou com a presença das torcidas das duas equipes além da presença do vereador licenciado e Secretário Municipal de Esporte, Lolô Eletricista; e dos vereadores Dudu do Povão e Vinícius Romero.