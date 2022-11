Estreia do Brasil na copa será exibida hoje, 24/11 em super-telão de led em Papucaia, Japuíba e Cachoeiras - Divulgação

Publicado 24/11/2022 12:17

O “Macacu Fan Fest”, evento gratuito realizado pela Prefeitura, começa hoje (24/11) com uma estrutura com super-telão de led para exibir a estreia do Brasil rumo ao hexa na Copa do Mundo de Futebol 2022 contra a seleção da Sérvia a partir das 15h em Papucaia, Japuíba e Cachoeiras.

Em Papucaia a exibição acontecerá no Parque de Exposições, já em Japuíba o evento acontecerá na Praça Macedo Soares e em Cachoeiras o Macacu Fan Fest acontecerá na Praça Manoel Diz Martinez (em frente a Prefeitura).

Essa é a primeira vez na história do município que os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo serão exibidos simultaneamente em telão de led em Japuíba, Papucaia e Cachoeiras de Macacu.

Venha e traga toda a sua família e amigos pra torcer pela seleção brasileira de futebol!