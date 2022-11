Distribuição de mudas e outras atividades agitam Cachoeiras nesse final de semana - Divulgação

Distribuição de mudas e outras atividades agitam Cachoeiras nesse final de semanaDivulgação

Publicado 18/11/2022 13:57

A parceria entre a Prefeitura e o Instituto Asa - Ação Sociambiental realizará neste sábado (19/nov) das 13 às 17 horas o evento “Um Dia no Parque” com distribuição de mudas nativas, dança, aferição de pressão arterial e diabetes dentre outras atividades.

O evento é aberto para todas as idades e com o objetivo de contribuir com a nutrição de famílias mais carentes do município o Instituto Asa pede, para quem puder, a doação de 1 (um) quilo de alimento não perecível.

A ação terá ainda a parceria da Estratégia de Saúde da Família ESF - Castália e do professor de dança Jhonatan Macedo.