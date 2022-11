Primavera no parque é mais um sucesso do circuito estações em Cachoeiras de Macacu - Mauro Costa

Publicado 14/11/2022 19:21

Com muitas atrações para toda a família o evento contou com a participação de milhares de pessoas que puderam aproveitar um dia todo especial com muita atividade e alegria.

Realizado pela Prefeitura e organizado pela Fundação Macatur de Cultura e Turismo em parceria com diversos setores da administração municipal e iniciativa privada, a Primavera no Parque foi o terceiro evento do Circuito Estações do município. Com atrações como serviços de saúde, dança, shows musicais, aulões de muay-thai e capoeira, futebol feminino, futevôlei, parede de escalada, mini-tirolesa, pula-pula, touro mecânico, aulão de ginástica, muito artesanato, muita comida e bebida boa dentre outras diversas atrações a edição de primavera teve a estreia do desfile de moda que foi um grande sucesso no evento.