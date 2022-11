Praça Manoel Diz Martinez terá vacinação contra o sarampo e poliomielite - Divulgação

Praça Manoel Diz Martinez terá vacinação contra o sarampo e poliomielite Divulgação

Publicado 08/11/2022 18:51

Com o objetivo de ampliar o percentual de vacinados no município contra o Sarampo e a Poliomielite a Secretaria Municipal de Saúde, através da Superintendência de Vigilância em Saúde e Coordenação de Imunização, realizará nesta quarta-feira (09/nov) das 17 às 19 horas um mutirão de vacinação na Praça Manoel Diz Martinez (Praça de Cima).

Serão ofertadas as vacinas contra o Sarampo para as pessoas de 6 meses a 49 anos de idade e contra a Poliomielite para as crianças a partir de 15 meses e menores de 5 anos de idade. Não se esqueça de levar a caderneta de vacinação e documento.

A ação também será ampliada para as localidades de Japuíba, Ribeira e Papucaia, confira abaixo o calendário:

16 de novembro | 17 às 19 horas

Praça Macedo Soares, Japuíba

23 de novembro | 17 às 19 horas

Praça Luiz Albino Sant'anna, Ribeira

30 de novembro | 17 às 19 horas

Praça dos Colonos, Papucaia