Peneira de futebol do Atlhético Paranaense reúne mais de 190 jovens no municípioSormani Silva

Publicado 08/11/2022 18:45

Foi realizada no Campo de Futebol da Vila Olímpica de Cachoeiras de Macacu uma avaliação técnica (peneira) de futebol do Club Athlético Paranaense que reuniu 194 jovens entre 6 e 17 anos que foram observados de perto pelo observador do clube Robson Tavares.

Esta foi a quinta peneira realizada no município desde julho deste ano. O município já contou com avaliações do Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco da Gama, Art Sul FC e Barcelona Rio que contou com a participação de mais de 1000 atletas.

“Ficamos muito felizes em poder proporcionar para os nossos jovens oportunidades como essa. Aproveito para agradecer ao amigo Léozinho da SAF que fez o intermédio com o clube e secretaria de esportes.

Parabéns aos profissionais que trabalharam durante os dois dias de avaliação na Vila Olímpica”, disse o Secretário Municipal de Esportes Vilmar da Silva (Lolô Eletricista).