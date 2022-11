Rodada do campeonato de futebol de base agitou fim de semana do município - Sormani Silva

Publicado 01/11/2022 18:10

A competição que é organizada pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte, teve a última rodada com jogos no Campo da Vila Olímpica e no Estádio Municipal Izaltino Carneiro Ribeiro.

Pela categoria Sub14 o Maraporã venceu por 4 a 0 o Genesis, com gols de Ryan (2) e Luis Filipe (2); o Léo Moura não tomou conhecimento do Flamengo e aplicou uma sonora goleada de 9 a 0, gols de João Acyr (5), Kauê Silva (2), Pietro e Yrllan. Já pela categoria Sub16 o Semear venceu por 4 a 0 o Boa Vista com gols de Nathan (2), Luis G e Cauã.

E pela categoria Sub21 a equipe do Tio Preto venceu o Maraporã por 3 a 1 com gols de Leonan (2) e Joelson para o Tio Preto e Andrey descontou para o Maraporã; e no último jogo do sábado a equipe do Júlio Cabeludo venceu o Parque Veneza por 3 a 2 num grande jogo que teve gols de Guilherme (3) para o Júlio Cabeludo e Pedro Lucas e Felipe descontando para o Parque Veneza.

A próxima rodada do Municipal de Base acontecerá nessa quarta-feira (02/11) das 8 às 13 horas no Estádio Municipal para as categorias Sub14 e Sub16 e no próximo sábado (05/11) a partir das 9 horas com jogos da categoria Sub21 no Estádio Municipal e no Campo de Agro Brasil.